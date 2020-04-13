Средняя цена ОСАГО в 53 регионах с начала года снизилась на 11%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Снижение средней цены полиса ОСАГО в 53 регионах России с 1 января по 10 апреля 2020 года составило 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

"За период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на величину до 11% в 53 регионах РФ, в которых проживают 72,2% всех автовладельцев", - говорится в сообщении.

В РСА также указали, что средняя премия в целом по России снизилась на 0,5%, до 5479 рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и для автомобилей физлиц - средняя цена полиса ОСАГО для них за этот период стала ниже еще на 0,2% и составила 5431 рублей. По данным РСА, снижение средней премии фиксирует уже 15-й месяц подряд.

"В текущей ситуации, когда вся экономика подвергается серьезнейшим шокам, а страховщики ожидают резкого роста стоимости импортных запчастей, мы продолжаем фиксировать хоть и небольшое, но снижение средней премии по сравнению с прошлым, достаточно экономически спокойным, годом. При этом мы видим, что практически во всех других отраслях экономики наблюдается рост цен. Такая парадоксальная ситуация на страховом рынке - результат огромной конкуренции между страховыми компаниями, которая вызвана, главным образом, ожиданиями страховщиков реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО. Уверен, что ее очередной этап крайне важно завершить этой весной, чтобы наблюдаемые тренды, которые выгодны автовладельцам, сохранились", - отметил президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении.

Стоимость ОСАГО в регионах

В топ-5 регионов - лидеров по снижению средней премии по ОСАГО вошли Белгородская область, в которой средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 11%, или на 437 рублей, до 3631 руб. (проживает 1,36% всех автовладельцев), Брянская область (-8,8%, до 3719 рублей, проживает 0,79% всех автовладельцев), Архангельская область (-7%, до 5,5 тыс. рублей, 0,75% автовладельцев), Пермский край (-5,3%, до 5188 рублей, 1,6% автовладельцев), Тамбовская область (-4,7%, до 3753 рублей, 0,8% автовладельцев).

В регионах - лидерах по количеству проживающих в них автовладельцев также за период с января по 10 апреля 2020 года отмечается снижение средней премии по ОСАГО. Так, в Москве (9,9% всех автовладельцев) средняя премия по ОСАГО снизилась на 2,3%, до 8516 рублей, в Московской области (6% автовладельцев) - на 0,9%, 7063 рублей, в Санкт-Петербурге (4,3% автовладельцев) средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,4%, составив 7749 рублей.