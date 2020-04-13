ВТБ увеличил число дежурных отделений почти в три раза

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ на время нерабочих дней, о которых ранее объявил президент Владимир Путин, принял решение увеличить число дежурных отделений почти в три раза, до 850 офисов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 13 апреля ВТБ дополнительно открывает для своих клиентов 300 точек продаж, доведя общее число дежурных отделений до 850. В соответствии с указом президента РФ от 25.03.2020 г. "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и информацией ЦБ РФ все офисы банка продолжают свою работу в соответствии с графиком выходного дня", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ВТБ, наибольшее число отделений открыто в Москве и Подмосковье - более 180. Более 90 отделений открыты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Еще около 570 офисов работают в других регионах России.

В начале апреля ТАСС сообщал, что крупнейшие российские банки, в том числе ВТБ, "Открытие" и Райффайзенбанк, сократили число работающих отделений из-за введения режима самоизоляции в ряде регионов страны из-за распространения коронавируса.

Продление срока действия карт

Банк ВТБ решил продлить до 30 апреля 2020 года действие банковских карт с истекшим сроком годности.

"ВТБ принял решение о продлении обслуживания пластиковых карт с истекшим в марте сроком действия. Около 160 тысяч клиентов, которые не успели получить новую перевыпущенную кредитную или дебетовую карту, смогут продолжить пользоваться текущим пластиком до 30 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

За первые сутки работы этой услуги общая сумма операций по снятию и пополнению таких карт превысила 60 млн рублей.

Как уточнили в банке, на первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать продленные карты для снятия и пополнения. Банк также продлевает срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка, добавили в ВТБ.