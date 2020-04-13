Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ и пособие по безработице

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице нужно увеличить в России на время кризиса. Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным мер, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице", - сказал он в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в понедельник.

"Сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, даже несмотря на то, что государству [нужно] обеспечить свои высокие финансовые обязательства, даже сильно повышенные в последние два-три месяца. Как известно, президентом был предложен большой социальный пакет", - добавил Кудрин.

На поддержку бизнеса можно дополнительно выделить порядка 2-3 трлн рублей, считает Кудрин.

"Я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату. Нужно выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на Западе. Разные страны со своими особенностями это делают. Это большие деньги, это могут быть сотни миллиардов рублей, может быть также больше триллиона", - заключил глава Счетной палаты.