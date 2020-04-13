Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,2 рубля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,8%, до отметки в 73,2 рубля, курс евро также опустился - на 0,5%, до 80,31 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке 73,5 рубля (-0,3%), а курс евро - на 80,56 рубля (-0,2%).

Российский рынок акций на открытии торгов демонстрировал разнонаправленную динамику биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,1% и достиг отметки в 2675,73 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1%, до 1142,9 пункта.

По данным на 10:09 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,4%, до 2668,26 пункта, РТС также перешел в "красную" зону и снижается на 0,1%, до 1141,3 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $31,75 за баррель, при этом на открытии торгов нефти этой марки росла более чем на 4%. В свою очередь, сорт WTI рос на 1,7% - до $23,15 за баррель.