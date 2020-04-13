Первые пять льготных кредитов по программе сельской ипотеки выданы в Забайкалье

ТАСС, 13 апреля. Жители Забайкалья оформили первые пять "сельских" ипотечных кредитов по госпрограмме, всего в Россельхозбанк от забайкальцев поступило порядка 300 заявок на льготную ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Забайкальского края Альбину Корешкову.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана создать комфортные условия для сельских жителей и способствовать обратной миграции с привлечением жителей городов в села. О необходимости развития сельских территорий неоднократно заявлял глава государства Владимир Путин.

"Обладателями первых льготных кредитов под процентную ставку 2,7% годовых в Забайкалье стали семьи из Могойтуйского, Акшинского, Приаргунского районов и Читы. Данная программа востребована у жителей края, в настоящее время в банк поступило порядка 300 заявок", - приводит пресс-служба слова Корешковой.

Она напомнила, что одной из задач, которые способна решить сельская ипотека, - это кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. Корешкова отметила, что благодаря льготным условиям данный механизм господдержки позволит "повысить качество жизни людей, проживающих в сельских территориях, привлечь в агропромышленный комплекс городских жителей и остановить миграцию из сельской местности".

Согласно утвержденной госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанк может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 млн рублей, а для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%.