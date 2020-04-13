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Пандемия коронавируса нового типа

Судостроительный завод "Севмаш" в Северодвинске возобновил работу

Сотрудникам проводится термометрия, выдаются маски, между людьми соблюдается дистанция полтора метра

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области в понедельник возобновило работу в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Третьего апреля приказом генерального директора предприятия Михаила Будниченко на "Севмаше" были установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля.

"Севмаш" сегодня возобновил работу в нормальном режиме, только сотрудники старше 65 лет не выходят на работу, они на больничном. Сотрудники проходят через вахту, где обеспечивается термометрия, соблюдается дистанция полтора метра между людьми, выдаются маски", - сказали в пресс-службе.

В Центре судоремонта "Звездочка" нерабочие дни, кроме работ, связанных с непрерывным производством, продлены до 17 апреля. "О дальнейшем продлении вопрос будет решаться в следующую пятницу", - сказали ТАСС в пресс-службе "Звездочки". Ранее предприятие приостановило работу с 30 марта до 10 апреля.

Президент Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля.

В Архангельской области 24 официально подтвержденных случая заболевания, пять пациентов выздоровели и выписаны, 275 человек находятся под наблюдением, 3468 - обследованы и здоровы.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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