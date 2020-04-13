ЦБ рекомендовал лишать премий сотрудников банков за навязывание клиенту ненужных продуктов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям лишать своих сотрудников премий за мисселинг, чтобы стимулировать их на повышение качества, а не количества продаж финансовых инструментов и услуг. Об этом говорится в письме, подписанном главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и направленном руководителям кредитных и некредитных компаний.

"Нередко перед приобретением финансового инструмента или услуги потребитель вводится в заблуждение относительно их особенностей, а также рисков, связанных с таким приобретением, что не только может приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом. Подобные недобросовестные практики финансовых организаций зачастую связаны с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж", - отметили в ЦБ.

Для повышения качества продаж регулятор рекомендовал финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение.

Отмечается, что соблюдать указанные стандарты следует всем сотрудникам компаний. Особо мотивировать предлагается членов исполнительных органов финансовых организаций, руководителей среднего звена, занимающихся рекламой, предложением и реализацией финансовых инструментов и услуг, а также тех, кто непосредственно выполняет функции продажи. При премировании этих сотрудников ЦБ предлагает обращать внимание не столько на рост объемов продаж, сколько на качество таких продаж, а также снижать размер вознаграждения при нарушении сотрудниками указанных стандартов.

Ранее ЦБ предлагал создать саморегулируемую организацию в рамках борьбы с мисселингом на банковском рынке. Предполагалось, что деятельность организации будет направлена в первую очередь на контроль этических взаимоотношений между финансовыми организациями и клиентами. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России может ввести государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов саморегулирование не сработает.