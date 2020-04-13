Производители медоборудования представили более 300 видов продукции на выставке на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Международная выставка инновационного медицинского оборудования открылась в городе Боао в провинции Хайнань (Южный Китай). Как сообщила газета "Хайнань жибао", в экспозиции представлено свыше 300 видов медицинского оборудования, более 200 из которых зарубежного производства.

Выставка проводится на территории расположенной в Боао пилотной зоны медицинского туризма - кластера Лэчэн. В ней принимают участие 25 транснациональных предприятий. Среди них американский производитель лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медоборудования Johnson & Johnson, австралийский производитель инновационных имплантируемых слуховых устройств Cochlear, итальянский разработчик и производитель лекарственных препаратов Olon, французская фармацевтическая компания Bioxis и другие.

Из-за пандемии коронавируса в мире иностранные граждане в настоящее время не могут попасть в Китай, а потому представители многих зарубежных предприятий не смогли лично принять участие в выставке. Несмотря на ограничения, некоторые компании все же подписали соглашения о сотрудничестве по видеосвязи.

По словам организаторов, Международная выставка инновационного медицинского оборудования в Боао - единственное мероприятие в Китае, на котором представлены новинки индустрии, произведенные за пределами КНР. В оргкомитете отметили, что выставка открылась в назначенное время, несмотря на эпидемическую ситуацию в стране.

В материале подчеркивается, что пилотная зона медицинского туризма Лэчэн дает большое количество возможностей, как для отечественных, так и зарубежных производителей. Как пишет газета, в последнее время все больше мировых производителей медицинского оборудования выходят на рынок Хайнаня через пилотную зону. Отмечается, что ее развитие в том числе создает преимущества и для пациентов, которые могут пользоваться последними достижениями китайской и западной медицины.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в Боао было принято в 2013 году. Площадь кластера составляет 20 кв. км. На его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины, оказывающие оздоровительные услуги международного класса. К 2025 году власти Китая планируют вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, планируется создание в рамках этого проекта передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.