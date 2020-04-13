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Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году

Глава Счетной палаты ожидает, что по итогам года падение ВВП страны составит около 5%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлятся. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.

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"Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин, он уже не меньше месяца, мы еще не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы. Я думаю, что падение [ВВП РФ] будет ближе к 5%. Очень трудно дать строгие оценки", - сказал он.

"Если брать средний консенсус-прогноз из примерно полутора десятков компаний, который дает Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), то снижение темпов роста ВВП составит 2%. Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 году. Напомню, тогда снижение было примерно 7,8-7,9%", - добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что для поддержки экономики в текущих условиях, помимо средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), целесообразно использовать внешние займы.

"У нас свободных ресурсов ФНБ сейчас 10 трлн [рублей], поэтому их нужно аккуратно потратить. Я уже сказал, что надо наращивать помощь - и бюджет потребует, и регионы, и Пенсионный фонд", - сказал Кудрин.

"Но у нас есть, помимо ФНБ, еще один серьезный резерв: наша страна имеет один из самых маленьких государственных долгов, и мы можем заимствовать на рынках и тем самым увеличить вот этот объем поддержки, - пояснил глава Счетной палаты. - Нужно разделить нагрузку на все меры, о которых я сказал, между ФНБ и займами. Займы по масштабам и возможностям - [ресурс] не меньший, чем ФНБ, и может быть, этот козырь в этом кризисе сыграет не меньше, чем ФНБ".

Ранее в числе мер по стабилизации экономики, аудитор Счетной палаты Данил Шилков назвал адресную помощь всем отраслям российской экономики. Аудитор добавил, что власти должны значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также самозанятых россиян.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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