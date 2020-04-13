Райффайзенбанк продлил до 30 сентября возможность пользоваться картами с истекшим сроком

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Райффайзенбанк из-за ситуации с пандемией коронавируса принял решение продлить возможность использования банковских карт с истекшим сроком годности до 30 сентября 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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"Начиная с 13 апреля, банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов - физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения", - сказали в пресс-службе. В банке уточнили, что действие карт продлено до 30 сентября этого года.

В банке подчеркнули, что эта мера позволит уменьшить риски заражения коронавирусом, так как клиентам не потребуется выходить из дома. "Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным", - уточнили в пресс-службе.

Первым из банков, кто выступил с инициативой продолжить обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия, был ВТБ.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровел 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.