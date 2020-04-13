Кудрин допустил рост числа безработных в России до 8 млн

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. В России число безработных из-за коронавируса может временно вырасти с 2,5 млн до 8 млн. Об этом в интервью РБК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как указал Кудрин, "по прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период". При этом глава Счетной палаты уточнил, что этот период может продлиться и до конца года.

После завершения пандемии, по словам Кудрина, произойдет "перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению". "Конечно, количество безработных снова станет меньше, снова возобновит работу малый и средний бизнес", - добавил он.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей.