Кудрин заявил, что российские банки почувствуют кризис в течение трех-шести месяцев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что российские банки почувствуют кризис через три-шесть месяцев, а также не исключает, что им может понадобиться государственная поддержка.

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"Если у нас не перезапустится экономика, если у нас компании сократятся, в результате, через два месяца [плохие] долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, перекинутся на банки", - сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

По его словам, кризис перекинется на банковский сектор через три месяца.

"Через три месяца примерно это [кризис] уже будет чувствительно для банковской сферы, а через шесть - в полной мере, - отметил Кудрин. - Может быть, банкам надо будет добавлять капитал".