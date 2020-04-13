Производители хлеба просят правительство субсидировать рост цен на муку

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Союз предприятий производителей хлеба "Национальный союз хлебопечения" (НСХ), которые объединяет около 20 предприятий, обратился в правительство России с просьбой о субсидировании роста цен на муку. Копии писем, направленные вице-премьеру России Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, есть в распоряжении ТАСС.

"Основными направлениями поддержки, по мнению НСХ, необходимо предусмотреть механизм предоставления субсидий компенсационного характера производителям хлебобулочной продукции пропорционально 0,78 рубля на килограмм хлеба при росте на один рубль цены килограмма муки (в случае превышения порога в 20 рублей за килограмм муки с НДС)", - говорится в письме .

Авторы письма считают нужным признать снабжение мукой хлебопекарных предприятий первостепенной и наиважнейшей задачей, ввести временные ограничения на экспорт зерна продовольственной пшеницы, провести государственные товарные зерновые интервенции. Кроме того, хлебопекари просят о предоставлении ряда налоговых льгот, о пролонгации кредитов, наложении моратория на штрафы за формально-документальное нарушение норм законодательства, сертификацию и декларирование продукции. Они также просят отложить запланированные с 1 апреля 2020 года проверки контролирующих органов на срок не менее шести месяцев и гарантировать отсутствие любых карательных мер и штрафов за любые попытки спасения производства и обеспечения деятельности предприятия, выплаты заработной платы и сохранения производства в неотложной ситуации.

Участники хлебопекарской отрасли просят правительство о том, чтобы совместно с ключевыми производителями социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (хлебобулочные и мясные изделия и полуфабрикаты, молочная продукция, бакалея), основными торговыми сетями и организациями доставки продуктов питания на дом разработать комплекс мер по оптимизации цепочек товародвижения и задействовать максимально высвобождающиеся ресурсы для доставки продуктов на дом и на рабочие места. И, наконец, они хотят установить отмену авансовых платежей ресурсоснабжающим и коммунальным организациям и субъектам естественных монополий.

"Распространение новой коронавирусной инфекции и связанное с этим резкое снижение объемов потребления пищевой продукции, с одной стороны, и падение курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам, с другой, буквально за несколько недель привели хлебопекарскую промышленность на грань банкротства. Закрытие всех точек общественного питания, торговых центров, ограничение перемещения граждан, снижение покупательской способности, галопирующий рост цены и дефицит многих ключевых компонентов сырья и материалов для производства (муки, сахара, упаковки и т.д.) сделали за три недели производство убыточным или вовсе остановили его", - отмечается в письме.