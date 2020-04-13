ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции у сетей "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки недобросовестной конкуренции в аптечных сетях "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов" в Москве при продаже медицинских масок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Московское управление ФАС России в рамках мониторинга цен на средства индивидуальной защиты выявило признаки недобросовестной конкуренции в аптечных сетях "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов", - отмечается в сообщении.

В частности, сотрудниками антимонопольного органа установлено, что в аптеках "Самсон Фарма" и "Доктор Столетов" медицинские маски гражданам продавали только в количестве не менее пяти штук и только в комплекте с другими товарами, за приобретением которых потребители не обращались. Так, например, 9 апреля в нескольких аптеках сети "Самсон Фарма" медицинские маски можно было купить только по пять штук вместе с антибактериальными средствами и витаминным комплексом, содержащим витамин "С". Если потребителю требовалось больше пяти масок, ему необходимо было купить два и более набора. Цена таких наборов зависела от комплектации и где-то составляла около 600 рублей, а где-то более 800 рублей. Если потребитель отказывался от приобретения полного набора, в продаже масок ему отказывалось.

Аналогичная ситуация 10 апреля была выявлена в сети аптек "Доктор Столетов". Тоже было зафиксировано предложение купить маски исключительно в комплекте с другими товарами. Наборы могли включать антибактериальные средства и витаминный комплекс, содержащий витамин "С", перчатки, морскую воду для промывания носа. Цена в зависимости от комплектации варьировалась от 520 рублей до 1220 рублей.

Антимонопольным органом такие действия квалифицированы как содержащие признаки недобросовестной конкуренции, владельцам сетей выданы предупреждения о необходимости их прекращения. "Это непозволительное поведение со стороны лиц, которые в сложившейся ситуации должны обеспечивать непрерывный доступ граждан к средствам индивидуальной защиты. Установление подобных условий для приобретения медицинских масок и прочих необходимых сейчас гражданам товаров недопустимо и будет всячески пресекаться со стороны антимонопольного органа. За исполнением субъектами наших требований мы будем непрерывно следить. Как и за другими аптеками для недопущения повторения ситуации", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского УФАС Екатерины Соловьевой.

В случае неисполнения владельцами аптек предупреждений антимонопольного органа, в отношении компаний будет возбуждено антимонопольное дело, по результатам его рассмотрения им грозит штраф до 500 тыс. рублей.