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Белоруссия заключила контракты на поставки из России почти 2 млн тонн нефти в апреле

Также белорусская сторона ожидает поступления альтернативных поставок нефти

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Белоруссия продолжает работать по заключению контрактов на поставки нефти на апрель с крупными российскими компаниями, объем законтрактованного сырья приближается к 2 млн тонн. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Мы работаем по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть", а также некоторыми другими поставщиками, в том числе с теми, кто поставлял нефть с начала года, - сказал Тищенко. - Общий объем законтрактованного сырья приближается к 2 млн тонн".

Со своей стороны ПАО "Транснефть" также подтверждает оформление маршрутных поручений на поставку нефти в Белоруссию. "Российские компании оформили маршрутные поручения на поставку в Белоруссию в апреле 1,332 млн тонн нефти. Заявки продолжают поступать. Помимо ВИНКов (вертикально-интегрированные нефтяные компании - прим. ТАСС) России, документы оформляет и ряд других производителей нефти", - сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

В концерне "Белнефтехим" также сообщили, что белорусская сторона ожидает поступления в Белоруссию альтернативных поставок нефти в апреле. Так, в понедельник планируется прибытие в Клайпеду танкера с 85 тыс. тонн норвежской нефти. "Ожидаем сегодня в порту Клайпеды танкер с норвежской нефтью. Вчера в порт Южный Одессы прибыл танкер с 85 тыс. тонн нефти Azeri Light от Socar (госнефтекомпания Азербайджана - прим. ТАСС)", - сказал Тищенко.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В январе - феврале на ОАО "Нафтан" было поставлено несколько партий норвежской нефти сорта Johan Sverdrup. В марте несколько танкеров с азербайджанской нефтью Azeri Light для Белоруссии прибыли в порт Одессы, затем - нефтепроводом Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

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