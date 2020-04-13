Минкомсвязь прогнозирует падение российского рынка рекламы в 2020 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Рынок рекламы в РФ по итогам 2020 года может сократиться, несмотря на наблюдающийся общий рост аудитории СМИ. Об этом ТАСС в понедельник рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Мы видим "ножницы": аудитория СМИ растет, а рекламные бюджеты падают. Пока те тенденции, что мы видим на рынке, грозят лишить телевидение 30-35% рекламных бюджетов, радио - свыше 50% рекламных бюджетов, газеты - до 50% рекламных бюджетов на бумаге, трети в цифре и 25% поступлений от продаж в рознице, - сказал собеседник ТАСС. - Общие потери индустрии с книжной отраслью могут достичь 100 млрд рублей по итогам года. Это примерно одна пятая от ее объема".

Замминистра отметил, что в качестве экстренных мер поддержки медиаотрасль просит, в частности, отсрочку на ближайшие шесть месяцев всех налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов и экологического сбора, мораторий на проведение в 2020 году налоговых и иных проверок. Кроме того, индустрии предлагают корректировку сроков предоставления в 2020 году разного рода отчетности, включая налоговую, со сдвигом на квартал, отсрочку коммунальных платежей без начисления пени и ряд других мер.

Среди других предлагаемых мер, по словам Волина, - либерализация рекламного законодательства по ряду направлений, в частности, речь идет о том, чтобы разрешить рекламу рецептурных лекарственных препаратов и расширить возможности по рекламе алкоголя.

По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), российский рынок рекламы в 2019 году демонстрировал положительную динамику, прирост составил 5% - до 493,8 млрд рублей за вычетом НДС. При этом рынок рекламы на телевидении показал отрицательную динамику - 6% и составил 175 млрд рублей. Сегмент радио в 2019 году вышел на четвертое место среди всех медиасегментов, объем рынка составил 16 млрд рублей.