Песков: нового разговора лидеров РФ, США и Саудовской Аравии в планах на неделю пока нет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нового телефонного разговора лидеров РФ, США и Саудовской Аравии на этой неделе в планах пока нет, но при необходимости контакт может быть быстро согласован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет, но вы видите, что они очень быстро, моментально согласовываются эти разговоры. При необходимости - да [может появиться в графике президента Владимира Путина], тем более, что король Саудовской Аравии, и президент [США Дональд] Трамп, и президент Путин условились, действительно, продолжать общение, в случае, если этого потребует развитие ситуации", - заключил Песков.

12 апреля Президент России Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом провел отдельный телефонный разговор с американским лидером, в ходе которого они обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках и вопросах обеспечения стратегической безопасности.

Переговоры лидеров России и США на прошлой неделе проходили три раза. В пятницу Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. В четверг лидеры России и США обсуждали ситуацию на рынке нефти в трехсторонней беседе, в которой принимал участие и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.