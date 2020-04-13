ЦБ понизил курс доллара на 14 апреля до 73,52 рубля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 14 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,5245 рубля, что на 22,7 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 19,7 копейки, до 80,5387 рубля.

В ходе торговой сессии на Московской бирже курс доллара сегодня в моменте опускался до 73,2 рубля, а курс евро - до 80,2 рубля.

Как ранее сообщал ЦБ, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим месяцем, регулятор планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни.