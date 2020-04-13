Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

ТАСС, 13 апреля. Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По информации агентства, Apple по-прежнему намерена представить новые модели своих смартфонов осенью, хотя презентация может состояться не в сентябре, как это происходило в последние годы, а на несколько недель позже из-за пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа). Распространение болезни и введенный многими странами режим самоизоляции привели к падению спроса на гаджеты, нарушились также цепочки поставок, в том числе из Китая, где находится ряд заводов корпорации.

Тем не менее Apple все еще рассчитывает выпустить на рынок до конца года два топовых смартфона, которые станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две более дешевые модели с меньшим набором функций. При этом все они будут оснащены модулем связи 5G.

Изменения коснутся внешнего вида более дорогих моделей: их дизайн будет больше напоминать планшет iPad Pro 2018 года. Экран лишится закругленных краев и станет плоским, не будут закругленными и торцы гаджетов, их углы. Увеличится размер экрана с 6,5 дюйма, хотя источники Bloomberg не смогли уточнить, насколько именно. Все модели получат улучшенные процессоры, особенностью которых станут новые возможности для работы с приложениями "дополненной реальности".

Кроме того, Apple планирует представить осенью новую модель колонки HomePod, основной особенностью которой будут более компактные габарит: примерно в два раза меньше, чем у предшественницы. В этом году корпорация намерена также выпустить на рынок брелок Apple Tags, который можно будет прикреплять к ключам или кошельку, чтобы потом находить их с помощью сматрфона.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за пандемии COVID-19 компания Apple может отложить запуск новой модельной серии смартфонов на значительное время, по некоторой информации, даже на начало 2021 года. Это привело к снижению стоимости акций компании на бирже.