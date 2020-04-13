Bloomberg: Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для Азии, но повысила для США

ТАСС, 13 апреля. Нефтяная компания Saudi Aramco раскрыла официальные экспортные цены на нефть на май. Для Азии цены были снижены, в то время как для США они выросли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ компании, с которым ознакомилось агентство.

Как следует из документа, майские цены для поставок в Азию снижены на $2,95-$5,5 за баррель. Для рынка США цены выросли на $2,50-$4,2. Для Европы цены остались на прежнем уровне.

Как пояснил ТАСС аналитик "Финама" Алексей Калачев, такое решение по ценам может быть связано с текущим влиянием коронавируса на разные рынки и желанием компании занять свою долю.

"Для них США сейчас не самый большой сегмент, в то время как азиатские рынки начали восстанавливаться после коронавируса, и важно там занять свою нишу", - считает эксперт.

В воскресенье Saudi Aramco вновь отложила формирование ценового графика на майские экспортные поставки. Как сообщало агентство, новая отсрочка была связана с продолжающимися переговорами о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой.

12 апреля 2020 года стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.