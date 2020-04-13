Промсвязьбанк выдал бизнесу первые кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал бизнесу первые кредиты под нулевую ставку на выплату зарплат сотрудникам. Всего банк получил уже более 1 тыс. заявок на такие кредиты, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ дистанционно выдал первые кредиты малому бизнесу под 0% для выплаты зарплат сотрудникам. Деньги на счет можно получить в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам, сроком на шесть месяцев и суммой до 3 млн рублей", - указано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, такой кредит доступен не только зарплатным клиентам банка, но и остальным предпринимателям, которые не являются клиентами ПСБ.

По словам руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константина Басманова, кредит под 0% пользуется большим спросом у бизнеса, и банк за два дня получил более 1 тыс. заявок.

"Мы за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. По итогам двух дней с момента запуска мы получили свыше 1 тыс. заявок, более 100 клиентов уже полностью оформили документы дистанционно на сайте банка", - сообщил Басманов, слова которого цитирует пресс-служба.

О программе

Банк России направит 150 млрд рублей на субсидирование процентной ставки Сбербанку, ВТБ, МСП Банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку и банку "Открытие". В Минэкономразвития рассматривают возможность расширить список банков, которые смогут участвовать в программе.

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс. ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда 1,5 млн сотрудников.