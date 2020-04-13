Эксперты сообщили о переориентации российских IT-специалистов на отечественные компании

По их словам, это связано с ограничительными мерами из-за пандемии, а также связанными с этим экономическими последствиями

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские представители IT-отрасли в связи с ограничительными мерами, принятыми во всем мире во избежание распространения нового коронавируса, а также связанными с ними экономическими последствиями, переориентируются на работу в отечественных компаниях, сообщили ТАСС эксперты - представители IT-отрасли и кадровых служб. Российские специалисты сферы информационных технологий всегда широко котировались за рубежом. По словам экспертов, российских программистов любят за их трудоспособность и низкую, в сравнении с западными специалистами, стоимость часа. Однако, по словам декана факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (АВТФ НГТУ) Ивана Ревы, непосредственно на самом российской IT-рынке наблюдается сильный дефицит кадров. Несмотря на усилия университетов и возросшую популярность профессии, потребности российского рынка все еще не закрыты. Существенную роль играет то, что молодые программисты сами ориентированы на работу в западных компаниях.

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Ситуация на рынке Первые недели самоизоляции, объявленной практически во всех регионах России показали, что специалисты IT-отрасли без преград смогли перейти в формат дистанционной работы. Однако, по словам экспертов, ограничительные меры против пандемии коронавируса отразились на малом и среднем бизнесе, который финансирует IT-проекты. В результате мировой рынок высоких технологий также несет убытки и старается оптимизировать расходы, в том числе отказываясь от услуг IT-специалистов. "Они [иностранные компании] приостановили поиск кадров в России, они не дают ответа нашим специалистам, которые были заинтересованы работать у них, просят подождать, пока ситуация с пандемией разрешится. В результате некоторые программисты переориентируются на российский рынок", - отмечает директор по персоналу международной IT-компании "Сlarus" Ольга Прохоренко. По ее словам, несмотря на всеобщее мнение о том, что программисты могут работать на иностранные компании, находясь в России, очень часто работодатель требует личного присутствия человека. Особенно часто личное присутствие требуется для работы над крупными проектами. "Кто-то работает, конечно, удаленно, но часто это или фриланс или разовые заказы. А компании, которые берут людей в большой проект, всерьез и надолго - им важно, чтобы человек был лично в Мюнхене или Вене, например", - подчеркивает Прохоренко. Позиция компаний Между тем, российские IT-компании и до периода пандемии остро нуждались в квалифицированных кадрах и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все еще готовы принимать квалифицированных специалистов. Как сообщил ТАСС директор ульяновской компании MST Digital Agency Николай Фетюхин, в компании есть спрос на квалифицированные кадры, имеющие опыт работы в иностранных компаниях. "У нас есть международные контракты, которые требуют таких специалистов. Мы готовы принимать специалистов, лишившихся работы с иностранными компаниями из-за пандемии", - сказал он. По словам Фетюхина такие специалисты уже обращались в его компанию. Так, за последний месяц им было получено рекордное количество обращений от технических специалистов. Поступают и предложения от компаний, готовых временно отдать за себестоимость своих специалистов, уточнил собеседник агентства.

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