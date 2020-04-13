Эксперты сообщили о переориентации российских IT-специалистов на отечественные компании

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские представители IT-отрасли в связи с ограничительными мерами, принятыми во всем мире во избежание распространения нового коронавируса, а также связанными с ними экономическими последствиями, переориентируются на работу в отечественных компаниях, сообщили ТАСС эксперты - представители IT-отрасли и кадровых служб.
Российские специалисты сферы информационных технологий всегда широко котировались за рубежом. По словам экспертов, российских программистов любят за их трудоспособность и низкую, в сравнении с западными специалистами, стоимость часа. Однако, по словам декана факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (АВТФ НГТУ) Ивана Ревы, непосредственно на самом российской IT-рынке наблюдается сильный дефицит кадров. Несмотря на усилия университетов и возросшую популярность профессии, потребности российского рынка все еще не закрыты. Существенную роль играет то, что молодые программисты сами ориентированы на работу в западных компаниях.
Ситуация на рынке
Первые недели самоизоляции, объявленной практически во всех регионах России показали, что специалисты IT-отрасли без преград смогли перейти в формат дистанционной работы. Однако, по словам экспертов, ограничительные меры против пандемии коронавируса отразились на малом и среднем бизнесе, который финансирует IT-проекты. В результате мировой рынок высоких технологий также несет убытки и старается оптимизировать расходы, в том числе отказываясь от услуг IT-специалистов.
"Они [иностранные компании] приостановили поиск кадров в России, они не дают ответа нашим специалистам, которые были заинтересованы работать у них, просят подождать, пока ситуация с пандемией разрешится. В результате некоторые программисты переориентируются на российский рынок", - отмечает директор по персоналу международной IT-компании "Сlarus" Ольга Прохоренко. По ее словам, несмотря на всеобщее мнение о том, что программисты могут работать на иностранные компании, находясь в России, очень часто работодатель требует личного присутствия человека. Особенно часто личное присутствие требуется для работы над крупными проектами.
"Кто-то работает, конечно, удаленно, но часто это или фриланс или разовые заказы. А компании, которые берут людей в большой проект, всерьез и надолго - им важно, чтобы человек был лично в Мюнхене или Вене, например", - подчеркивает Прохоренко.
Позиция компаний
Между тем, российские IT-компании и до периода пандемии остро нуждались в квалифицированных кадрах и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все еще готовы принимать квалифицированных специалистов.
Как сообщил ТАСС директор ульяновской компании MST Digital Agency Николай Фетюхин, в компании есть спрос на квалифицированные кадры, имеющие опыт работы в иностранных компаниях. "У нас есть международные контракты, которые требуют таких специалистов. Мы готовы принимать специалистов, лишившихся работы с иностранными компаниями из-за пандемии", - сказал он.
По словам Фетюхина такие специалисты уже обращались в его компанию. Так, за последний месяц им было получено рекордное количество обращений от технических специалистов. Поступают и предложения от компаний, готовых временно отдать за себестоимость своих специалистов, уточнил собеседник агентства.
Начальник отдела маркетинга крупного ярославского холдинга "Тензор", который является разработчиком программного обеспечения для 80 регионов РФ, Александр Черепигин сообщил ТАСС, что компания ощущает недостаток кадров. Есть заинтересованность в кадрах и в новосибирской IT-компании, занимающейся 3D-визуализаци "СофтЛаб-НСК", пояснила ее генеральный директор Ирина Травина. Троих отечественных специалистов в мае планирует принять и ростовская компания Fast Reports,Inc, занимающейся разработкой программного обеспечения.
Перспективы для IT-специалистов
Примеры, когда российские специалисты теряют работу из-за кризиса в иностранных компаниях встречаются все чаще. Специалисты выпадают на свободный рынок, где их услуги с учетом опыта работы в международных проектах высоко востребованы. Программист из Новосибирска Олег Токарев потерял работу в крупной австралийской компании во время второй недели самоизоляции. Как он пояснил ТАСС, работодатель планировал выйти на инвестора, однако последний отказался сотрудничать. В результате длинная цепочка готовых к работе специалистов оказалась ненужной. В результате работодатель принял решение сократить тех, кто работал по контракту, отметил Токарев.
Сейчас новосибирец находится в поиске работы и одинаково рассматривает как зарубежные, так и российские компании. "Поскольку я не очень хорошо знаю английский язык, я ищу вакансии, где мой плохой английский примут или там, где есть русскоязычный персонал и можно будет общаться", - пояснил собеседник агентства.
Как подчеркнула Ольга Прохоренко, оказавшись в данной ситуации, специалисты часто учитывают личный фактор. У многих из них в России остается семья, а европейские страны сильнее пострадали от пандемии, что также работает как сдерживающий фактор.
В Университете Иннополис Республики Татарстан, где процент выпускников, уезжающих за границу невысок, отмечают, что в соотношении доходов-расходов в России можно обеспечить себе высокое качество жизни - приобрести желаемый уровень комфорта в быту, путешествовать, иметь интересную высокооплачиваемую работу с приемлемой корпоративной культурой и графиком работы. Такое мнение ТАСС высказала проректор по развитию и кадровой политике Университета Иннополис Алия Саматова.
"Преимущества работы в России - это, конечно же, близость к культуре, быту нашей страны. Можно всегда изъясниться на родном языке, договориться. Плюс и жизнь в России, особенно в регионах, намного дешевле, чем в больших заграничных городах", - сообщил ТАСС сотрудник кафедры программного обеспечения ТюмГУ, разработчик программного обеспечения для нефтегазовой отрасли Артем Воробьев.
Между тем представители компаний опасаются, что после преодоления пандемии и экономических сложностей кадры вновь обратят свое внимание на зарубежные рынки. В связи с чем возможен резкий отток специалистов, которых работодатели и стремятся сразу завлечь хорошими условиями. При этом у руководителей компаний в сложившейся ситуации есть и другой соблазн принимать специалистов, оказавшихся в безвыходной ситуации.
"Вполне возможно, что в условиях сокращений персонала те работодатели, которые продолжают функционировать, будут рассчитывать на возможность пополнить свой состав IT-подразделений опытными и квалифицированными специалистами, оставшимися без работы из-за пандемии. Более того, может возникнуть соблазн сэкономить и принять их на работу с уровнем зарплаты ниже той, что была в допандемийный"период", - сказал ТАСС директор Института информационных технологий и радиоэлектроники Владимирского государственного университета (ВлГУ) Анатолий Галкин.