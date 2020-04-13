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Россия уведомила Люксембург и Мальту о повышении налога на дивиденды, выводимые за рубеж

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты об изменении договоров по избежанию двойного налогообложения в части повышения налога на дивиденды, выводимые за рубеж, до 15%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%", - отмечается в сообщении.

Теги
ЛюксембургРоссияМальта
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