Россия уведомила Люксембург и Мальту о повышении налога на дивиденды, выводимые за рубеж

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ уведомил министерства финансов Люксембурга и Мальты об изменении договоров по избежанию двойного налогообложения в части повышения налога на дивиденды, выводимые за рубеж, до 15%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%", - отмечается в сообщении.