Путин поручил рассмотреть возможность переноса ряда госзакупок на более ранний срок

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность провести раньше срока, уже во втором квартале 2020 года, закупок ряда товаров, которые были запланированы на второе полугодие.

Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 марта.

"Рассмотреть возможность осуществления во II квартале 2020 г. закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, запланированных на второе полугодие 2020 г.", - говорится в перечне поручений.