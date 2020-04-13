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Путин поручил рассмотреть возможность переноса ряда госзакупок на более ранний срок

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность провести раньше срока, уже во втором квартале 2020 года, закупок ряда товаров, которые были запланированы на второе полугодие.

Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 марта.

"Рассмотреть возможность осуществления во II квартале 2020 г. закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, запланированных на второе полугодие 2020 г.", - говорится в перечне поручений.

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Путин поручил до 30 апреля уточнить критерии компаний малого и среднего бизнеса
Также поручено проработать вопрос о поэтапной уплате малыми, средними и микропредприятиями налогов, по которым ранее ввели отсрочку платежей
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