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В Госдуму внесли законопроект о праве регионов приостановить взимание курортного сбора

Может возникнуть ситуация, когда субъект даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий право субъекта РФ, на территории которого взимается курортный сбор, приостановить его взимание на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно закону "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", у субъектов РФ есть право ввести и отменить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

"В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации, а также с учетом непредсказуемости влияния негативных факторов как в целом на экономику, так и на развитие курортной инфраструктуры, очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда субъект РФ даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. При этом законом субъекта РФ устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.

Теги
Россия
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