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Источник: российские нефтяники обсудят с Минэнерго квоты на добычу ОПЕК+

Встреча пройдет 13 апреля по видеосвязи

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник, 13 апреля, проведет встречу с российскими нефтяными компаниями по видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

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"Встреча будет в понедельник, но на этот раз она пройдет в формате видеосвязи", - сказал он.

Ранее Новак говорил ТАСС, что во время этой встречи компании обсудят с Минэнерго гибкое распределение квот по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+. На свою квоту Россия сможет выйти оперативно, отмечал министр.

По его словам, на совещании будет обсуждаться принцип распределения квот между компаниями.

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