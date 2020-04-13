Источник: российские нефтяники обсудят с Минэнерго квоты на добычу ОПЕК+

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник, 13 апреля, проведет встречу с российскими нефтяными компаниями по видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

"Встреча будет в понедельник, но на этот раз она пройдет в формате видеосвязи", - сказал он.

Ранее Новак говорил ТАСС, что во время этой встречи компании обсудят с Минэнерго гибкое распределение квот по снижению добычи в рамках сделки ОПЕК+. На свою квоту Россия сможет выйти оперативно, отмечал министр.

По его словам, на совещании будет обсуждаться принцип распределения квот между компаниями.