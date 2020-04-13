Суд запретил брату Елены Батуриной покидать Россию

ТАСС, 13 апреля. Арбитражный суд Калмыкии удовлетворил заявление Россельхозбанка об установлении временного ограничения на выезд из России для брата супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной, бизнесмена Виктора Батурина, до завершения процедуры банкротства.

"Ходатайство конкурсного кредитора АО "Россельхозбанк" в лице пензенского регионального филиала АО "Россельхозбанк" об установлении в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина Батурина Виктора Николаевича временного ограничения на выезд из Российской Федерации - удовлетворить. Временно ограничить право гражданина Батурина Виктора Николаевича на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения", - говорится в определении суда.

Арбитражный суд Калмыкия признал Батурина банкротом 4 августа 2016 года, начав продажу принадлежащего бизнесмену имущества. Россельхозбанку Батурин должен более 26 млн рублей. "Выезд Батурина В.Н. за пределы Российской Федерации в рамках введенной в отношении должника процедуры банкротства сопряжен с необходимостью расходования денежных средств из конкурсной массы, что не соответствует целям процедуры реализации имущества гражданина и нарушает права кредиторов", - уточняется в определении суда.