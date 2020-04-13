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Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ в споре по ПИБ

Сумма расходов не уточняется

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж вынес два решения, согласна которым Украина должна оплатить расходы ВЭБ.РФ в рамках спора по дочернему банку российской госкорпорации на Украине - Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"10 апреля 2020 г. Стокгольмский арбитраж вынес два отдельных решения, которыми удовлетворил требования ВЭБ.РФ о взыскании с Украины расходов в рамках инвестиционного спора в связи с косвенной экспроприацией украинского дочернего банка ВЭБ.РФ, ПАО "Проминвестбанк", - отмечается в сообщении.

При этом сумма расходов не уточняется.

В ВЭБ пояснили, что в первом решении состав арбитража подтвердил, что Украина нарушила свои обязательства и обязал ее возместить ВЭБ.РФ сумму, уплаченную за Украину, а также проценты и сумму юридических расходов. Во втором отдельном решении с Украины были взысканы юридические расходы, понесенные ВЭБ.РФ при получении обеспечительной меры.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

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