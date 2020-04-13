Производители удобрений и металлурги просят кабмин о программе поддержки экспортеров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комиссия РСПП по производству и рынку минеральных удобрений совместно с металлургическими компаниями и производителями удобрений предлагают правительству начать специальную программу по поддержке экспортеров, предполагающую в том числе перенос выплат по кредитам госбанкам с 2020 года на 2021-2022 годы, льготное кредитование ВЭБ.РФ, субсидирование процентных ставок, скидки на железнодорожные перевозки на экспорт и ряд других мер. Копия соответствующего письма главы комиссии и председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложениями имеется в распоряжении ТАСС, в "Уралхиме" ее подлинность подтвердили.

"От лица комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, комиссий РСПП по горнопромышленному и металлургическому комплексам, а также рабочей группы РСПП по вопросам моногородов при участии компаний "Уралхим" (Д. Мазепин), "Фосагро" (А.Гурьев), "Еврохим" (А.Мельниченко), "Акрон" (А. Попов), СУЭК (А.Мельниченко), "Полюс (П. Грачев), УГМК (А.Бокарев), "Металлоинвест" (А. Варичев), "Мечел" (И.Зюзин) направляем свод консолидированных предложений и предлагаем инициировать на уровне правительства РФ комплексную программу "12 шагов по поддержке экспортеров", - говорится в письме, датированном 10 апреля.

В письме перечислены 12 направлений поддержки, в том числе меры по снижению долговой и налоговой нагрузки, поддержка торгового финансирования и экспорта, тарифные меры, меры валютного регулирования, упрощение административных процедур, снижение контрольной нагрузки и так далее.

Кредиты

В частности, компании предлагают перенести выплаты тела долга банкам с госучастием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк) и процентов, которые надо было погасить с 1 мая до конца 2020 года, на 2021-2022 годы равными платежами. Компании считают необходимым разрешить вкладывать свободные средства субъектов РФ, федерального казначейства и фондов ЖКХ в корпоративные облигации. Также предлагается в 2020-2021 годы субсидировать процентные ставки по кредитам в российских банках в любой валюте, предоставлять ликвидность при рефинансировании кредитов по фиксированной процентной ставке на уровне ключевой ставки ЦБ (6%)+0,5%, выпускать целевые облигации с последующим выкупом их государством без залогов или по льготной ставке.

Предлагается также разрешить льготное кредитование ВЭБ.РФ инвестиционной и операционной деятельности экспортеров, предполагающее предоставление системообразующим предприятиям кредитов под 1-1,5% на 3-5 лет. "Это позволит избежать сокращения производства и потери объемов экспорта в результате оптимизации и временного снижения спроса, реализовать операционные и инвестиционные планы в полном объеме, несмотря на турбулентный период в мировой экономике", - говорится в письме.

Кроме того, компании просят о субсидировании экспортных перевозок без ограничения по сумме затрат на перевозку любым видом транспорта, а также без рассмотрения заявок по инновационности перевозимой продукции.

Кроме того, предлагается не привлекать в 2020 году к административной и уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства о репатриации валютной выручки и сроков предоставления подтверждающих документов.

Как говорится в письме, комиссии РСПП также считают необходимым разрешить "Российскому экспортному центру" выкупать у коммерческих банков действующих кредитов экспортеров на расширение или строительство производства, рефинансируя их на льготных условиях.

Эти предложения направлены главе РСПП Александру Шохину для подготовки обращения в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, говорится в письме.

Цены на газ

Компании также просят правительство РФ отменить индексацию тарифов на газ в 2020 году и снизить стоимость железнодорожных перевозок их продукции на экспорт.

В частности, компании просят отменить индексацию тарифов на газ в 2020 году, а также освободить промпредприятия от начисления надбавок к стоимости электромощности, за счет которых удается снижать цены на электроэнергию в ряде регионов РФ.

Финансировать возникшие расходы предлагается за счет бюджета РФ.

Также среди предложений - предоставление скидки на железнодорожные перевозки промышленных грузов в экспортном направлении, для чего Мазепин просит Белоусова дать соответствующие поручения РЖД.

"Отменить индексацию тарифов на газ природный в 2020 году, предусмотренную "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ <...>" в целях сохранения конкурентоспособности отраслей промышленности, ориентированных на переработку природного газа и его производных", - предлагается в письме.

Налоги

Также компании просят о ряде налоговых послаблений. В том числе речь идет о нулевом НДС на переданное медучреждениям оборудования для борьбы с коронавирусом, моратории на новые налоги, снижении НДС до 18%, предоставление отсрочки по уплате налогов до трех месяцев.

Кроме того, компании - экспортеры просят временно снять ограничения на перевозку экспортных грузов через третьи страны, а также ускорить запуск железнодорожной магистрали "Белкомур" (Архангельск - Сыктывкар - Соликамск), введя его до II квартала 2022 года.

Предлагается скорректировать механизм специнвестконтрактов и программы повышения конкурентоспособности, в том числе увеличить сроки исполнения всех СПИК 1.0 до 15 лет при инвестициях менее 50 млрд. рублей и до 20 лет при инвестициях больше 50 млрд. рублей. РСПП выступает за мораторий на два-три года на привлечение к ответственности инвесторов по СПИК и участников КППК, допустивших неисполнение обязательств, а также мораторий на расторжение соглашений и контрактов до окончания их срока действия, а вносить изменения в СПИК и соглашения КППК предлагается в упрощенном порядке.