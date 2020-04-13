Балтзавод подал иск на 200 млн рублей к создателю установки ледокола "Урал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Балтийский завод" подало иск на 200 млн рублей к заводу "Киров-энергомаш" (входит в группу компаний "Кировский завод", Санкт-Петербург) из-за срывов сроков поставки паротурбинной установки (ПТУ) для ледокола "Урал". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Балтийского завода.

По данным картотеки арбитражных дел, исковое заявление принято Арбитражным судом по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 апреля, дата рассмотрения пока не назначена.

"Иск подан в связи с ненадлежащим исполнением акционерным обществом "Завод "Киров-энергомаш" договорных обязательств - длительная просрочка поставки - по поставке паротурбинной установки для строящегося второго серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника, ответчиками по иску выступают еще два предприятиям группы: Кировский и Петербургский тракторный заводы. Они являются солидарными поручителями по обязательствам "Киров-энергомаша" в контракте.

Комментариями ответчиков ТАСС пока не располагает.

О ледоколах

На Балтийском заводе строятся два серийных ледокола проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал". Успешно завершен первый этап ходовых испытаний головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" (первое судно проекта), который также строился на этом предприятии. Второй ледокол проекта (первый серийный) - "Сибирь" - предприятие заложило в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) - "Урал" - в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.