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Пандемия коронавируса нового типа

Около 1 тыс. обращений поступило за выходные в Центр поддержки экономики Москвы

В последние два дня большинство вопросов касались введенной в столице системы пропусков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предприниматели направили за выходные около 1 тыс. обращений в Центр поддержки экономики Москвы. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам.

"За выходные на горячую линию и сайт Центра поддержки экономики города Москвы обратилось около тысячи предпринимателей, все они получили разъяснения о действии ограничений для предприятий, запланированных на текущую неделю", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он напомнил, что центр начал работу в середине марта и ежедневно получает десятки звонков и сообщений с предложениями представителей бизнеса о том, какого рода поддержка им сейчас нужна. Специалисты анализируют все полученные обращения. Но ситуация постоянно меняется, и предпринимателям нужна и методическая помощь для того, чтобы качественно организовать работу своего бизнеса в существующих реалиях. Специалисты им в этом помогают.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, руководителя Центра поддержки экономики Москвы Кирилла Пуртова, которого также цитируют в материале, всего с середины марта в центр поступило более 2,3 тыс. обращений.

"Большинство звонков, поступивших в центр за последние два дня, касались введенной в Москве системы пропусков. Предприниматели просили разъяснить, на какие случаи распространяется их действие, какова практика получения разрешений. Кроме того, в центр продолжают поступать звонки от представителей бизнеса с просьбой расширить список отраслей наиболее пострадавших от распространения коронавируса, ввести новые налоговые и арендные послабления, отсрочку по оплате коммунальных услуг и другие меры", - сказал Пуртов.

В соответствии с указом Мэра Москвы, на текущей неделе предприятия ряда отраслей должны следить, чтобы сотрудники не посещали рабочие места, а остальные организации должны соблюдать пропускной режим и меры безопасности. С 11 апреля Центр поддержки экономики Москвы работает без выходных, специалисты центра консультируют московских предпринимателей по вопросам условий соблюдения ограничений, установленных на период с 13 по 19 апреля.

Пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля 2020 года, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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