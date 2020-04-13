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Пандемия коронавируса нового типа

"Норникель" выделил 10,5 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Средства направят на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медучреждений, предприятий и работников группы "Норникель"

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" выделила 10,5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавируса. Об этом компания сообщила в понедельник.

Производственные подразделения "Норникеля" расположены в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края, в Мурманской области и Забайкальском крае. По данным оперативного штаба РФ на 13 апреля, в Мурманской области зарегистрировано 128 случаев заболевания COVID-19, в Красноярском крае - 110, в Забайкальском крае - 14.

"Норильский никель" выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Выделенные деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании", - говорится в сообщении.

По данным компании, уже закуплены лекарства, медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и тест-системы на выявление коронавируса. В Норильском промышленном районе (Красноярский край) и на Кольском полуострове (Мурманская область) будут развернуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции. В Норильске число коек в инфекционном отделении городской больницы увеличено с 45 до 100, при неблагоприятном развитии ситуации оно может быть доведено до 1 тыс.

В Мурманской области для обсервации выделен корпоративный профилакторий "Кольский" на 120 мест. В Мончегорске организовано 40 взрослых и 20 детских дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе организовано дополнительно порядка 30 коек и подготовлена обсервация на 20 мест. Кроме того, на средства компании на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, рассчитанное на 54 пациента. Всего в апреле на закупку медоборудования и средств защиты компания потратила порядка 3 млрд рублей.

Меры социальной поддержки

Часть сотрудников компании переведена на удаленный режим работы с полным сохранением заработной платы. Кроме того, в период с 30 марта по 30 апреля компания сохраняет заработную плату тем, у кого отсутствует удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам, а также сотрудникам с детьми, не имеющим возможности выполнять свои трудовые обязанности из-за закрытия детсадов. Работникам непрерывно действующих производств производится доплата. Также компенсируются затраты работникам на корпоративные путевки в период отпуска и на авиабилеты на перелеты.

В Норильске для обеспечения качественной интернет-связью горожан дочерняя структура компании - провайдер "Единство" - бесплатно расширила на 45% цифровые каналы связи для сотовых операторов города. Для предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения компании, предоставлены арендные каникулы. Волонтеры "Норникеля" доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, изготавливают марлевые повязки для горожан из групп риска и медиков.

За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровел 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняПандемия коронавируса нового типа
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