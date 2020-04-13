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Провинция Хайнань в 2020 году активизировала экономические контакты с АСЕАН

Только за первые два месяца текущего года товарооборот Хайнаня с ассоциацией превысил $594,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с начала текущего года заметно активизировала контакты со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и продолжает наращивать с ними торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Об этом говорится в информационном материале, опубликованном на правительственном сайте хайнаньской зоны и порта свободной торговли.

В нем отмечается, что только за первые два месяца текущего года товарооборот Хайнаня с АСЕАН превысил 4,18 млрд юаней ($594,5 млн по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 23,3%. В том числе экспорт вырос в 2,3 раза, до 2,19 млрд юаней ($311,5 млн), импорт сократился на 18,3%, составив 1,99 млрд юаней ($283 млн). "Увеличение торговли произошло главным образом за счет обмена товарами традиционной номенклатуры, вдвое увеличился поток беспошлинной продукции", - сообщают власти.

Согласно официальным данным, в январе-феврале особенно значительно возросло торговое взаимодействие провинции с Вьетнамом. "Это крупнейший торговый партнер Хайнаня [среди стран АСЕАН], экспорт во Вьетнам за два месяца вырос на 61,9%, импорт оттуда - на 30,9%", - уточняют власти.

Как проинформировала местная таможня, среди членов региональной ассоциации все более активное торгово-экономическое сотрудничество с Хайнанем осуществляют Малайзия, Сингапур и Бруней.

Ровно два года назад, в апреле 2018 года, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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