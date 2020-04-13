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Внешний долг России снизился на 8,3%

По состоянию на 1 апреля долг составил $450 млрд

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам Правительства Российской Федерации и внешним обязательствам прочих секторов", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ сообщал, что внешний долг России за 2019 год составил $481,5 млрд.

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