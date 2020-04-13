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Мишустин и Румас обсудили стоимость российского природного газа для Белоруссии

Главы правительств двух государств также затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в Белоруссию

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили по телефону в понедельник вопросы энергетического сотрудничества двух стран, включая формирование цены на природный газ для Белоруссии. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Белоруссии Александра Исаева.

"В ходе разговора стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", - отметила пресс-секретарь белорусского премьера.

По ее данным, главы правительств двух государств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из Российской Федерации в Белоруссию, а именно белорусским субъектам хозяйствования. Румас и Мишустин также обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции, и интеграционных вопросах в рамках ЕАЭС. "Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегического направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - заявила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии.

Как информировали ранее в пресс-службе российского кабмина, главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в энергетике как в рамках Союзного государства, так и в Евразийском экономическом союзе.

9 апреля глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что республика инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ. По его словам, в качестве "одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам".

Теги
БелоруссияРоссия
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