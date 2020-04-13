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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Google назвала ошибочным решение о блокировке обращения Путина к россиянам

После требования Роскомнадзора YouTube разблокировал видео
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube после соответствующего требования Роскомнадзора восстановил видеозапись с обращением президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Google.

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Роскомнадзор ранее потребовал от Google объяснить удаление обращения президента в связи с пандемией коронавируса с YouTube-канала НТВ.

"В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено", - заявили в Google.

В запросе Роскомнадзора к компании было указано, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете цензуры. Кроме того, отметили в ведомстве, в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования о развитии ситуации с коронавирусом.

Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры, напомнили в Роскомнадзоре.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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