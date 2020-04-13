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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Крыма отменили арендную плату для простаивающих предприятий

Для работающих предприятий ее снизили на 50%

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма отменили в апреле арендную плату для простаивающих из-за ситуации с коронавирусом предприятий, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

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Зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико 9 апреля сообщила, что предприятия Крыма получили отсрочку платежей за аренду госсобственности с 1 апреля до 30 июня в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях распространения коронавируса.

"Мной принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%. Подчеркиваю, что речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации", - написал Аксенов.

По его словам, поручения для принятия аналогичных решений даны и относительно имущества, которое находится в муниципальной собственности, а также принадлежит государственным и муниципальным унитарным предприятиям. Аксенов также сообщил, что правительство республики готово поддержать арендодателей, которые освободят предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса, от арендной платы.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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