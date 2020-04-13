{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Продовольственные рынки возобновили работу в восьми муниципалитетах Кубани

Собственники объектов обязаны обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м, а также проветривать помещения

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Власти восьми муниципалитетов Краснодарского края приняли решение возобновить работу продовольственных рынков и ярмарок, несмотря на действующий в регионе карантин по коронавирусу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, рынки, ярмарки и прочие объекты сферы услуг, курорты приостановили прием отдыхающих. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеобращении сообщил, о продлении режима карантина в регионе до 18 апреля. Он уточнил, что с 12 апреля карантинные меры в муниципалитетах будут заменены на меры самоизоляции. Решение об открытии ярмарок выходного дня и продуктовых рынков принимают власти муниципалитетов.

"Продовольственные рынки и ярмарки открыты в восьми муниципалитетах края. <…> Запрет на работу продовольственных рынков и ярмарок снят постановлением губернатора со вчерашнего дня. В настоящее время уже открыто 15 таких объектов, в том числе 3 ярмарки выходного дня в Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Мостовском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собственники объектов обязаны обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м. Каждые 2 часа необходимо проветривать помещения и проводить уборку территорий, торгового оборудования, инвентаря с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, перед началом рабочего дня у персонала измеряется температура тела.

"В случае повышенного показателя, а также признаков инфекционного заболевания сотрудник не допускается к работе. Запрещено привлекать к работе беременных, людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
NYT: издательский дом Conde Nast снизит зарплаты сотрудников и сократит штат
Зарплата сотрудников, зарабатывающих более $100 тыс. в год, будет сокращена с мая на 10-20%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС