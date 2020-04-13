Продовольственные рынки возобновили работу в восьми муниципалитетах Кубани

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Власти восьми муниципалитетов Краснодарского края приняли решение возобновить работу продовольственных рынков и ярмарок, несмотря на действующий в регионе карантин по коронавирусу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, рынки, ярмарки и прочие объекты сферы услуг, курорты приостановили прием отдыхающих. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеобращении сообщил, о продлении режима карантина в регионе до 18 апреля. Он уточнил, что с 12 апреля карантинные меры в муниципалитетах будут заменены на меры самоизоляции. Решение об открытии ярмарок выходного дня и продуктовых рынков принимают власти муниципалитетов.

"Продовольственные рынки и ярмарки открыты в восьми муниципалитетах края. <…> Запрет на работу продовольственных рынков и ярмарок снят постановлением губернатора со вчерашнего дня. В настоящее время уже открыто 15 таких объектов, в том числе 3 ярмарки выходного дня в Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Мостовском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что собственники объектов обязаны обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м. Каждые 2 часа необходимо проветривать помещения и проводить уборку территорий, торгового оборудования, инвентаря с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, перед началом рабочего дня у персонала измеряется температура тела.

"В случае повышенного показателя, а также признаков инфекционного заболевания сотрудник не допускается к работе. Запрещено привлекать к работе беременных, людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания", - добавили в пресс-службе.