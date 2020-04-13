Дума 14 апреля обсудит создание комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть постановление о создании межфракционной думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"У нас будет рассмотрена инициатива, которая поддержана всеми членами Совета. Речь идет о комиссии Госдумы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Такая инициатива была внесена фракцией "Единая Россия", ее все поддержали", - заявил журналистам Володин.

По его словам, такая комиссия будет находиться в постоянном диалоге с представителями малого и среднего предпринимательства, которые пострадали в связи с ограничениями из-за пандемии нового коронавируса.

Кроме того, отметил Володин, комиссия сможет при необходимости инициировать законодательные изменения, чтобы оказывать помощь бизнесу, а также направлять свои предложения в правительство или профильные комитеты Госдумы. "Такая комиссия будет сегодня работать в постоянном режиме, несмотря на то, что депутаты должны уезжать в регионы или у них близятся отпуска", - подчеркнул Володин.