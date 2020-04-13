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Ретейлеры вновь отметили рост спроса на бакалею в Москве на фоне введения пропусков

Представитель Х5 Retail Group рассказал ТАСС, что в московских "Пятерочках" спрос вырос на замороженную рыбу, муку, рис, гречку, подсолнечное масло и макароны

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Торговые сети вновь зафиксировали рост спроса на бакалею в выходные в преддверии введения в Москве системы цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции.

"В прошедшие выходные мы зафиксировали точечный всплеск спроса в столичном регионе. Например, 11 апреля среди покупателей московских "Пятерочек" спрос вырос на замороженную рыбу, муку, рис, гречку, подсолнечное масло и макароны относительно пятницы, - сообщил ТАСС представитель Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). - В целом, наиболее востребованными категориями в выходные стали бакалея - ее продажи выросли на 20% по сравнению с пятницей, птица и сопутствующие товары - рост на 18%".

При этом, по его словам, уже в воскресенье спрос в Москве стабилизировался.

"Ашан" также отметил рост числа покупателей 11-12 апреля на 30% по сравнению с предыдущими выходными. По информации ретейлера, больше всего возросли продажи товаров длительного хранения, таких как гречка и овсянка, а также свежих продуктов - курицы и овощей. В преддверии Пасхи также вырос спрос на куличи и пищевые красители.

При этом в "Магните" роста спроса не зафиксировали.

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