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Ремонтные работы пройдут в Дагестане на 354 улицах до конца 2020 года

В текущем году проект "Мой Дагестан - мои дороги" охватит восемь городов и 41 район республики

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /Корр. ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют отремонтировать 354 улицы в восьми городах и 41 районе республики по приоритетному проекту "Мой Дагестан - мои дороги", сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В текущем году предусмотрено выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту на 354 улицах. При формировании бюджета республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы на субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети распределено 1 млрд 287 млн рублей. Из них в восемь городов - 770,8 млн рублей и в 41 муниципальный район - 516,4 млн рублей", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве ТАСС уточнили, что в прошлом году в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в республике были проведены ремонтные работы на 184 объектах, сумма финансирования этих работ из республиканского бюджета составила 771 млн рублей.

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