Amazon объявила о найме 75 тыс. работников дополнительно из-за роста заказов

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил нанять дополнительно 75 тыс. сотрудников, чтобы справиться с заказами, объем которых значительно вырос ввиду закрытия розничных магазинов из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в колонке блогов на сайте компании.

"Мы добавили 100 тыс. рабочих мест и добавляем еще 75 тыс., чтобы помочь удовлетворить покупательский спрос и оказать поддержку имеющимся работникам в выполнении заказов на самые необходимые товары", - говорится в сообщении. В нем перечисляются меры, предпринимаемые в свете распространения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Amazon также информировал о решении повысить почасовую оплату труда своих сотрудников на $2, на два канадских доллара - в Канаде и на €2 - во многих странах - участницах Европейского союза. Компания учредила фонд объемом в $25 млн, предназначенный для облегчения положения партнеров, в частности водителей грузовиков и сезонных внештатных работников.

На прошлой неделе компания заявила о планах нанять 100 тыс. человек для работы на своих складах и временно прекратить доставку побочных посылок, не предназначенных для своих клиентов.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.