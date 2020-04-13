{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Amazon объявила о найме 75 тыс. работников дополнительно из-за роста заказов

Также компания решила повысить почасовую оплату труда своих сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил нанять дополнительно 75 тыс. сотрудников, чтобы справиться с заказами, объем которых значительно вырос ввиду закрытия розничных магазинов из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в колонке блогов на сайте компании.

"Мы добавили 100 тыс. рабочих мест и добавляем еще 75 тыс., чтобы помочь удовлетворить покупательский спрос и оказать поддержку имеющимся работникам в выполнении заказов на самые необходимые товары", - говорится в сообщении. В нем перечисляются меры, предпринимаемые в свете распространения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Amazon также информировал о решении повысить почасовую оплату труда своих сотрудников на $2, на два канадских доллара - в Канаде и на €2 - во многих странах - участницах Европейского союза. Компания учредила фонд объемом в $25 млн, предназначенный для облегчения положения партнеров, в частности водителей грузовиков и сезонных внештатных работников.

На прошлой неделе компания заявила о планах нанять 100 тыс. человек для работы на своих складах и временно прекратить доставку побочных посылок, не предназначенных для своих клиентов.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
NYT: издательский дом Conde Nast снизит зарплаты сотрудников и сократит штат
Зарплата сотрудников, зарабатывающих более $100 тыс. в год, будет сокращена с мая на 10-20%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС