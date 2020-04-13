Агрегаторы такси в Москве отключили возможность заказа машины бизнес-класса и выше

По данным приложения "Яндекс.Такси", сейчас самый дорогой тариф - "Комфорт+". При попытке заказать машину по тарифам "Бизнес", "Премьер" и "Элит" всплывает уведомление, что "с 13 по 19 апреля этот класс недоступен в связи с указом мэра Москвы". Другой крупный агрегатор - "Ситимобил" - убрал возможность заказа такси по тарифу "Бизнес". В обеих компаниях отказались от комментариев на эту тему.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Крупные агрегаторы такси отключили на этой неделе в Москве возможность вызвать машину бизнес-класса и выше. Это связано с введенным в столице запретом на перевозку пассажиров по заказу без специального разрешения.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Источник в отрасли пояснил ТАСС, что схема работы премиального сегмента такси отличается от эконом-класса, который работает на основании лицензии на перевозку пассажиров и багажа легковым авто.

В агрегаторе Gett подтвердили ТАСС временную приостановку оказания услуг по премиальным тарифам. "Да, мы действительно временно приостановили перевозки в премиум-классе, это связано с тем, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, необходимое по новому указу, выдается только водителям желтых и белых автомобилей такси. Черные такси бизнес-класса, а также минивэны работают по договорам фрахтования. Новые предписания не учитывают этот класс таксоперевозок", - пояснил генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

По его словам, компания на время действия ограничительных мер пригласила всех водителей перейти в Gett Delivery, так как спрос на доставку товаров и продуктов только растет.

В понедельник утром генеральный директор сервиса заказа премиальных авто с водителем Wheely Антон Чиркунов направил в адрес мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой пересмотреть пункт указа от 10 апреля 2020 года, который временно запрещает работу сервисов перевозки пассажиров по заказу, если у них нет лицензии легкового такси. "Под запрет на ведение деятельности по перевозкам пассажиров по заказу попадают все "премиальные сервисы", обеспечивающие более высокие стандарты сервиса и безопасности", - написал Чиркунов.

О ситуации с такси и каршерингом в Москве

Собянин 10 апреля объявил о поэтапном введении пропускной системы для перемещения по столице и приостановке с 13 по 19 апреля работы каршеринга и такси, если у перевозчика нет соответствующей лицензии. Позднее стало известно, что с 15 апреля наличие специального цифрового пропуска для передвижения по городу на любом виде транспорта станет обязательным для всех горожан. Исключение составляют только военнослужащие, служащие органов власти, судьи, адвокаты и нотариусы, журналисты и некоторые другие категории.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Москве зарегистрировано уже 11 513 случаев заражения - это почти 63% от общероссийского показателя. Умерли 82 человека, 837 выздоровели.