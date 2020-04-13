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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: издательский дом Conde Nast снизит зарплаты сотрудников и сократит штат

Зарплата сотрудников, зарабатывающих более $100 тыс. в год, будет сокращена с мая на 10-20%

ТАСС, 13 апреля. Издательский дом Conde Nast, выпускающий глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair и GQ, на фоне падения доходов из-за распространения коронавируса урежет зарплаты наиболее высокооплачиваемых сотрудников и сократит штат. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутрикорпоративное письмо издательства.

"Весьма вероятно, что наши рекламодатели, читатели и мы сами будем испытывать финансовые трудности некоторое время. Поэтому мы должны принять меры для защиты нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", - приводит издание текст письма, подписанного исполнительным директором издательского дома Роджером Линчем. В нем говорится, что зарплата сотрудников, зарабатывающих более $100 тыс. в год, будет сокращена с мая на 10-20% на протяжении пяти месяцев. По данным газеты, к этой категории относятся чуть менее половины сотрудников компании. Линч указал, что его зарплата снизится вдвое.

Бизнесмен также сказал, что в следующем месяце возможно сокращение штата. "Мы ожидаем, что некоторые должности будут упразднены, хотя мы рассматриваем такой шаг как самый крайний вариант", - заявил он. Линч отметил, что издательство уже "перестало принимать новых сотрудников на сотни вакантных позиций".

В документе подчеркивается, что подразделения Conde Nast в Великобритании и странах ЕС планируют подать заявки на участие в госпрограммах помощи бизнесу. Как полагает The New York Times, в таком случае компания станет одним из первых издательств, которое пошло на "столь необычный шаг, что может отдалить ее от читателей, для которых поддержка глянцевых журналов выглядит недопустимой" в условиях пандемии и роста числа безработных.

Conde Nast - журнальное издательство, являющееся подразделением медиакомпании Advance Publications. Помимо Vogue, Vanity Fair и GQ, издательство в США выпускает такие журналы, как The New Yorker, Architectural Digest и Bon Appetit. Компания, располагающаяся в Нью-Йорке, была основана в 1909 году Конде Монтрозом Настом и с 1959 года принадлежит семье Ньюхаус. В Conde Nast работают около 6 тыс. человек, половина из них - в США.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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