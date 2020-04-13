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Мировые цены на нефть

WSJ: нефтедобывающая компания в Техасе приостановила работу из-за отсутствия заказов

Президент Texland Джим Уилкс заявил, что компания никогда прежде не приостанавливала бурение, поскольку всегда удавалось продавать нефть "даже по паршивой цене"

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Американская компания Texland Petroleum, базирующаяся в городе Форт-Уэрт (штат Техас), прекратила добычу нефти на всех своих 1 211 скважинах до начала мая из-за полного отсутствия заказов на углеводородное сырье. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

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"Мы никогда прежде не делали так [не приостанавливали бурение]", - приводит газета слова президента Texland Джима Уилкса, предприятие которого добывает около 7 баррелей нефти в сутки. "Нам всегда удавалось продавать нефть даже по паршивой цене", - добавил предприниматель.

Он сообщил регулятору штата Техас о решении получить разрешение на получение средств, ассигнованных администрацией США для поддержки малых и средних предприятий, терпящих убытки из-за последствий пандемии коронавируса. Подъемные позволят выплачивать зарплату 73 сотрудникам Texland во время вынужденного простоя.

Как отмечает газета, нефть марки WTI в понедельник в среднем торгуется на уровне $23,65 за баррель. Данный показатель снизился на 61% с начала 2020 года. Как результат, такие нефтяные гиганты как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Devon Energy и Cenovus Energy объявили о сокращении своих расходов суммарно на около $50 млрд, пишет издание.

При этом предприятия крупнее Texland также временно закрывают буровые скважины. Continental Resources, осваивающая недра штатов Оклахома и Северная Дакота, сократит добычу на порядка 30% в апреле и мае текущего года, Parsley Energy (запад Техаса) приостановила работы около 150 скважин, добывавших приблизительно 400 баррелей нефти в сутки. Как сообщил газете руководитель Parsley Мэтт Галлагер, выручка от продажи сырья стала ниже стоимости эксплуатации оборудования, затрат на электроэнергию и за право разрабатывать недра.

The Wall Street Journal объясняет сложное положение американских нефтегазовых компаний низкими расценками на углеводородное сырье в мире, ценовой войной между ведущими производителями и последствиями пандемии нового коронавируса.

Сделка ОПЕК+

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников - Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей. Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - снизят добычу на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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СШАМировые цены на нефть
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