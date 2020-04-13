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Пандемия коронавируса нового типа

Власти запросили у интернет-компаний технические особенности работы при высоких нагрузках

Минкомсвязь запросила данные о наличии в компаниях собственных CDN, обеспечивающих быструю доставку контента пользователям сайтов, а также наличием зарегистрированных автономных систем с указанием их номеров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ запросила у крупнейших российских интернет-компаний информацию о технических особенностях их работы в условиях повышенной нагрузки на сеть на фоне массовой самоизоляции. Об этом говорится в письме за подписью замглавы министерства Олега Иванова.

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Минкомсвязь уже направляла письмо в адрес компаний, входящих в реестр распространителей информации в интернете (ОРИ), в частности Mail.ru Group (соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"), "Яндексу" и Rambler Group, с просьбой ограничить качество онлайн-видео на их ресурсах на фоне повышенных нагрузок на сеть.

В новом письме в список организаций из ОРИ добавились все крупнейшие российские онлайн-кинотеатры. Получение письма подтвердили ТАСС представители компаний из списка.

В своем обращении Минкомсвязь вновь напомнила, что из-за массовой самоизоляции в период пандемии коронавируса растет нагрузка на сеть. В связи с этим "для принятия необходимых мер в целях стабилизации ситуации" Минкомсвязь запросила компании до 24 апреля предоставить информацию о наличии и особенностях функционирования их технологических сетей.

Минкомсвязь интересуют технические условия размещения и функционирования онлайн-ресурсов, принадлежащих компании, а также информация о CDN (Content Delivery Network) - сетевой инфраструктуре, обеспечивающей быструю доставку контента пользователям сайтов и онлайн-сервисов. Минкомсвязь запросила данные о наличии в компаниях собственных CDN или использовании CDN сторонних организаций, планы по развитию CDN-сетей.

Также ведомство интересуется наличием зарегистрированных автономных систем (совокупность IP-сетей и маршрутизаторов, обеспечивающих работу сервисов) с указанием их номеров, планов по их регистрации и сроков.

Несмотря на повышенные нагрузки, ранее заявляла Минкомсвязь, сети российских операторов связи работают стабильно. Ведомство напомнило, что проводит постоянный мониторинг ситуации, в настоящее время количество аварий на сетях связи не превышает среднемесячные значения, а технические службы операторов докладывают об устойчивой работе сетей при существенном росте трафика.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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