"Яндекс.Драйв" начислит бонусы пользователям сервиса, когда услуга снова станет доступной

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Драйв" начислит бонусы для использования сервиса каршеринга в Москве, когда возобновится предоставление услуг. Об этом заявила представитель пресс-службы "Яндекс. Драйв" Яна Имайкина в интервью телеканалу " Москва-24 ".

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"Мы <...> начислим бонусы для использования сервиса каршеринга, когда услуга снова станет доступной", - сказала она.

В пятницу, 10 апреля, был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.