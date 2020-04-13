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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс.Драйв" начислит бонусы пользователям сервиса, когда услуга снова станет доступной

В Москве приостановили оказание услуг каршеринга с 13 по 19 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс.Драйв" начислит бонусы для использования сервиса каршеринга в Москве, когда возобновится предоставление услуг. Об этом заявила представитель пресс-службы "Яндекс. Драйв" Яна Имайкина в интервью телеканалу "Москва-24".

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"Мы <...> начислим бонусы для использования сервиса каршеринга, когда услуга снова станет доступной", - сказала она.

В пятницу, 10 апреля, был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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