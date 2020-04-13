Минстрой запросил у коммунальщиков прогноз дефицита средств из-за риска неплатежей по ЖКУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ запросило у организаций жилищно-коммунального хозяйства оценку дефицита средств из-за риска неплатежей граждан за коммунальные услуги в апреле и мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минстрой направил в правительство Российской Федерации ряд предложений по дополнительным мерам поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства, включая меры налоговой и кредитной поддержки. Министерство запросило информацию по оценке размера дефицита средств на проведение всех необходимых мероприятий. Речь идет о дефиците, обусловленном снижением платежной дисциплины в апреле и мае 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, по итогам первой нерабочей недели прогнозировалось, что особенно в малых населенных пунктах снизится уровень оплаты за ЖКУ. Сейчас, по данным регионов, ситуация приходит в норму. При этом реальную картину по оплате коммунальных услуг можно будет увидеть через полторы недели, добавил он.

В Минстрое напомнили, что ведомство вместе с Минэкономразвития работает над списком системообразующих предприятий в сферах водо- и теплоснабжения. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что организации в сфере ЖКХ должны обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки, дезинфицирующими средствами, а также финансово стимулировать их работу на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Сейчас важно создать все условия для бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса в этот непростой период и вовремя начать подготовку к следующему отопительному сезону: все запланированные мероприятия по подготовке инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки", - сказал министр.