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Пандемия коронавируса нового типа

Сервисы сообщили о росте спроса на доставку продуктов 11-12 апреля после недели спада

В компаниях отметили, что на фоне введения дополнительных противовирусных мер спрос на доставку вырос на 10-30%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сервисы доставки начали фиксировать снижение спроса на доставку продуктов в России на прошлой неделе, при этом в выходные 11-12 апреля на фоне введения дополнительных противовирусных мер и роста числа заразившихся коронавирусом спрос на доставку снова вырос на 10-30%. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

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"За последнюю неделю с 6 по 12 апреля по отношению к неделе ранее (с 30 марта по 5 апреля) спрос снизился почти в 2,4 раза. Однако в первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) он был очень высокий - в 20-30 раз выше, чем в обычные дни. Поэтому, несмотря на снижение, слоты (доступные интервалы - прим. ТАСС) на доставку по-прежнему плотно заняты. В минувший уикенд (11-12 апреля) после роста числа заболевших и объявления новых мер правительства спрос снова начал понемногу расти, 10-20% в день", - отметил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

По его словам, заказы стали более сбалансированными. Если в начале пандемии люди в основном закупали консервы и другие продукты долгого хранения, то теперь интерес покупателей возвращается к более привычной корзине с овощами, фруктами, молочной и охлажденной продукцией. "Правда, объем заказа этих продуктов стал выше. Консервы и крупы заказывают, но уже не по 10-20 пачек", - отметил Кунис.

В "Сбермаркете" и "Яндекс.Лавке" спрос на услуги доставки продуктов также остается стабильно высоким. "Однако без резких изменений. Сохраняется тренд на то, что аудитория по-прежнему внимательно следит за новостями: после новостей о новых правилах по перемещению по Москве и Московской области в прошлые выходные мы отметили увеличение спроса на доставку примерно на 30%", - отметили в "Сбермаркете".

На прошедшей неделе в число самых популярных товаров у клиентов сервиса вошли овощи и фрукты. "В условиях самоизоляции многие люди стараются поддерживать физическую форму с помощью домашних тренировок и правильного питания", - считают в компании.

В "Яндекс.Лавке" растет и частота заказов, увеличился спрос на такие категории, как молочные продукты, овощи и фрукты, мясо, готовая еда. "В "Яндекс.Еде" с конца марта в 4 раза вырос приток новых пользователей, которые раньше никогда не заказывали в сервисе, на новых пользователей приходится уже 20% заказов", - сообщили в "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Еде".

Возвращение к докризисным интервалам

В Москве и Санкт-Петербурге в "Сбермаркете" и iGooods из-за высокого спроса заняты слоты на доставку на ближайшие дни. При этом сервисы намерены вернуться к стандартным условиям доставки.

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Так, в половине городов присутствия "Сбермаркета", например, в Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Самаре и других, сервис уже смог нормализовать ситуацию с доступностью временных интервалов для доставки. "Нам удалось в кратчайшие сроки увеличить команду сборщиков и курьеров почти в 2 раза. Сейчас в "Сбермаркете" более 3 650 курьеров, и каждый день к нам присоединяется порядка 150 новичков. Всего за месяц мы удвоили количество доставок в день до 10 тыс. Но понимаем, что спрос выше, поэтому продолжаем набирать людей. Это поможет нам постепенно вернуться к стандартным условиям доставки во всех городах: день в день в течение 2-х часов", - отметили в компании.

iGooods также в большинстве городов присутствия сбалансировал число слотов на доставку и количество персонала, учел новые реалии по сборке заказов, их объем и загруженность дорог в городах. "В некоторых городах клиенты уже могут получить продукты в день заказа. Недоступность остается высокой в Москве и Санкт-Петербурге - до 10 дней. Мы продолжаем нанимать персонал, чтобы сократить время доставки", - пояснили в компании.

После пандемии

По словам представителей "Яндекс.Еды" и "Сбермаркета", сервисы планируют подключать к доставке новых продуктовых партнеров-ретейлеров. Как отметили в "Яндекс.Еде", спрос на продукты с доставкой продолжает расти, в особенности на экспресс-доставку. Сервисы не справляются с потоком заказов и вынуждены увеличивать сроки доставки до нескольких суток.

"Рост "Яндекс.Еды" ускорился в разы после ужесточения режима самоизоляции. Во многих регионах, где закрылись залы общепита, доставка - единственная возможность перекусить ресторанной едой. Во-вторых, за несколько недель в режиме самоизоляции наступает естественная усталость от домашней еды, процесса готовки и домашней рутины. Сегмент готовой еды растет и в e-groсery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса - прим. ТАСС). В-третьих, продолжают подключаться все новые рестораны, возвращаются те, кто раньше решил остановить работу", - отметили в компании.

Ситуация с повышенным спросом на доставку "подхлестнула "Сбермаркет" к более решительным действиям и более амбициозному плану на год", отметили в компании. "Уже в первом полугодии планируем запустить сервис в большинстве субъектов Российской Федерации. Только в апреле мы готовим запуск в 16 новых городах", - отметили в "Сбермаркете".

О планах по масштабированию сервиса заявляет также и iGooods, который планирует выход в 15 новых городов, а в 30 городах России, где пока не представлен, получил заявки на открытие сервиса по франшизе.

"Сейчас главная задача - справиться с ростом заказов и нанять дополнительный персонал. Коронавирус способствовал стремительному развитию e-grocery и теперь доставкой продуктов интересуются те, кто раньше и не задумывался об этой услуге. Поэтому число клиентов iGooods увеличится даже с учетом корректировки после пандемии, что приблизит нас к окупаемости. Мы учтем это в дальнейшей стратегии развития сервиса", - заключил основатель сервиса Григорий Кунис.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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