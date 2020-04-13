Сервисы сообщили о росте спроса на доставку продуктов 11-12 апреля после недели спада

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сервисы доставки начали фиксировать снижение спроса на доставку продуктов в России на прошлой неделе, при этом в выходные 11-12 апреля на фоне введения дополнительных противовирусных мер и роста числа заразившихся коронавирусом спрос на доставку снова вырос на 10-30%. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"За последнюю неделю с 6 по 12 апреля по отношению к неделе ранее (с 30 марта по 5 апреля) спрос снизился почти в 2,4 раза. Однако в первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) он был очень высокий - в 20-30 раз выше, чем в обычные дни. Поэтому, несмотря на снижение, слоты (доступные интервалы - прим. ТАСС) на доставку по-прежнему плотно заняты. В минувший уикенд (11-12 апреля) после роста числа заболевших и объявления новых мер правительства спрос снова начал понемногу расти, 10-20% в день", - отметил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

По его словам, заказы стали более сбалансированными. Если в начале пандемии люди в основном закупали консервы и другие продукты долгого хранения, то теперь интерес покупателей возвращается к более привычной корзине с овощами, фруктами, молочной и охлажденной продукцией. "Правда, объем заказа этих продуктов стал выше. Консервы и крупы заказывают, но уже не по 10-20 пачек", - отметил Кунис.

В "Сбермаркете" и "Яндекс.Лавке" спрос на услуги доставки продуктов также остается стабильно высоким. "Однако без резких изменений. Сохраняется тренд на то, что аудитория по-прежнему внимательно следит за новостями: после новостей о новых правилах по перемещению по Москве и Московской области в прошлые выходные мы отметили увеличение спроса на доставку примерно на 30%", - отметили в "Сбермаркете".

На прошедшей неделе в число самых популярных товаров у клиентов сервиса вошли овощи и фрукты. "В условиях самоизоляции многие люди стараются поддерживать физическую форму с помощью домашних тренировок и правильного питания", - считают в компании.

В "Яндекс.Лавке" растет и частота заказов, увеличился спрос на такие категории, как молочные продукты, овощи и фрукты, мясо, готовая еда. "В "Яндекс.Еде" с конца марта в 4 раза вырос приток новых пользователей, которые раньше никогда не заказывали в сервисе, на новых пользователей приходится уже 20% заказов", - сообщили в "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Еде".

Возвращение к докризисным интервалам

В Москве и Санкт-Петербурге в "Сбермаркете" и iGooods из-за высокого спроса заняты слоты на доставку на ближайшие дни. При этом сервисы намерены вернуться к стандартным условиям доставки.