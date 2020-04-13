Первые 13 малых предприятий в Калининграде получили льготные займы под 0,1%

КАЛИНИНГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Первые участники программы поддержки малого и среднего бизнеса, которая была введена в связи с пандемией коронавируса, получили право на получение льготных займов под 0,1% годовых в Калининградской области. Одобрены заявки 13 компаний на общую сумму более 37 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших от коронавируса отраслях экономики включена в пакет первоочередных региональных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. Ее участники получают льготный займ на 12 месяцев, но срок возврата может быть продлен при неблагоприятных условиях. Средства могут быть направлены на финансирование текущих расходов компании. На получателя займа накладывается обязательство сохранить не менее 75% среднесписочной численности работников в 2020 году относительно 2019 года. Половина общей суммы займа должна направляться на заработную плату сотрудников.

"Сегодня наблюдательный совет [Центра поддержки предпринимательства области] рассмотрел первые 15 из поступивших почти 120 заявок. Документы двух соискателей возвращены на доработку. 13 заявок получили одобрение", - сообщил руководитель областного Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило, которого цитирует пресс-служба.

Общая сумма поддержки, которую получат первые участники программы, превышает 37 млн рублей. Суммы отдельных займов варьируются от 315 тыс. рублей до максимально возможных по условиям программы 10 млн рублей.

"Среди тех, кому мы подтвердили предоставление льготного займа, - компании пищевой отрасли, туристические агентства и гостиницы, производство мебели. Одобрена заявка стоматологического кабинета. Денежную поддержку получит компания, которая занималась перевозкой пассажиров в аэропорт", - уточнил Лило.

Бюджет новой программы составляет 300 млн рублей. Общий пакет региональных мер по поддержке экономики и бизнеса в Калининградской области в условиях эпидемиологических ограничений оценивается в 752 млн рублей.